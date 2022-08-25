МИД Беларуси заявил о «невыросшей хотелке» у украинского депутата

МИД Беларуси традиционно остро отреагировал на заявления депутата Рады Украины Алексея Гончаренко о незавидном будущем для Лукашенко.

На поздравление Лукашенко украинского народа с Днем независимости Гончаренко отреагировал так: "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский день независимости".

«…именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан", - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"К счастью, мы все прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла", - заключил Глаз.

По его словам, это «далеко не первый пример изощренной человеконенавистнической риторики со стороны тех, кто сейчас правит в Украине… Эти кровожадные желания и комментировать не нужно – они все и так прямо говорят", - отметил представитель МИД РБ.