Арестович назвал отношение к гражданам Беларуси одной из главных ошибок во время войны

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном стриме с Марком Фейгиным заявил, что украинская сторона допустила большую ошибку в беларусском вопросе.

Речь идет об отношении к беларусам и беларусским демократическим силам в частности, сообщает Reform.by

Арестович, не стесняясь в выражениях отметил, что победила негативная формула отношений к беларусам: «все беларусы — п….»

«Но оно победило, в этом грандиозная проблема. Потому, что у нас возобладала благодаря некоторым недальновидным и не очень умным крикунам — часть из них, к сожалению, была поощрена из весьма высоких политических кругов, некоторых. Она была подхвачена, потому что очень выгодно спекулировать сейчас на «вставай страна огромная», «всех ненавидим, всех победим». Очень неразумно поступили в отношении беларусов: раз с вашей территории стреляют, вы все вечно виноваты, вы все негодяи, сволочи и так далее. Они не понимают беларусской ситуации, эти люди, и не хотят понимать беларусскую ситуацию», — сказал Арестович.

Он высказал мнение, что режим Лукашенко является более бесчеловечным, чем путинский и эффективно контролирует страну. Выступить против режима — стать мишенью, пройти через пытки или вовсе исчезнуть. Арестович отметил, что тысячи людей в Беларуси прошли через тюрьмы, искалечены тысячи жизней и судеб. По его мнению, если бы Янукович задержался в Украине у власти на 20 лет, то было бы намного сложнее быть героям и поднимать Майдан.

Он заявил, что необходимо разделять режим и народ, тем более, что есть Светлана Тихановская, которую Арестович считает избранным президентом.

«Тем не менее, в какой-то степени больше, чем на хотелось бы эта точка зрения возобладала. Риторика в отношении беларусов абсолютно безобразная с моей точки зрения. И мы не смогли решить главную задачу, которую нам необходимо решить: отделить режим от народа. При том, что у народа есть законно выбранный президент — Светлана Тихановская. На секундочку, даже есть фигура, которую можно отделять. Но у нас и по Тихановской любят пройтись отдельные придурки, сказать, что она — слабачка, она — ничего и так далее. Это законно избранный президент Беларуси. Напоминаю, Украина не признала Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Поэтому мы допустили череду очень серьезных ошибок в отношении к Беларуси. Еще не поздно их исправить», — добавил Арестович.

Он отметил, что лично всегда разделял режим Лукашенко и беларусский народ. «Люди — это люди, а людоеды — это людоеды», — пояснил он. Арестович высказал мнение, что беларусы находятся под оккупацией, а режим Лукашенко справляется с террором вместо Путина. При этом советник руководителя Офиса президента Украины подчеркнул, что саботаж на беларусской железной дороге позволил украинцам в феврале-марте выиграть несколько дней при обороне Киева, так как снабжение российских частей по железной дороге было запущено обходными путями и осуществлялось очень медленно.

«Беларусы находятся в той же ситуации, как и наши на оккупированных территориях. Вы же не призываете наших к массовому восстанию, понимая, что это невозможно для обычного человека — бороться на оккупированных территориях. Это могут сделать только специально подготовленные люди, с государственной поддержкой, которую мы даем нашим партизанам, а в Беларуси это — нерешаемая задача пока еще. Им неоткуда взять эту поддержку. Поэтому еще раз говорю, беларусский вопрос — это одна из главных наших ошибок в течение этой войны, так как мы поставили вопрос с массовым обвинением беларусов, с неразбором кто кого и как и т.д. И это, конечно, неправильно. Я пока говорю, буду говорить очень четко: Лукашенко — это одно, законно избранный президент — это другое, беларусский народ — это третье, совсем третье и Беларусь под оккупацией российской фактически находится сейчас. Это, конечно, декларировано как Союзное государство, так, простите, и наши оккупированные территории Кремлем декларированы как часть России. И что теперь? Что это меняет? Поэтому по мере сил я будут эту ошибку исправлять», — сказал Арестович.