Последнее обновление: 04.07.2022 13:21

Зеленский: Заявления Лукашенко не безопасны для белорусского народа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасным для белорусского народа заявление Лукашенко у Кургана Славы 3 июля о поддержке его режимом России в войне против Украины.

«Я думаю, не секрет ни для кого, что с территории Беларуси были выпущены ракеты по нашей стране. Насколько мне известно, господин Лукашенко четко или прямо в том или ином формате давал сигналы всем сообществам, включая и белорусское — что очень важно, потому что оно поддерживает Украину и нашу позицию, — таким образом он давал сигналы, что эти ракеты были выпущены без его ведома», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Албенизи, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко.

«… мне кажется, что в целом это в первую очередь небезопасно для дружественного белорусского народа, для наших соседей беларусов – то, что он делает. Он не должен, мне кажется, втягивать Беларусь в войну России, захватническую войну России против Украины, в нарушение всех международных договоров, международного права в целом. Мне кажется небезопасным этот сигнал. Я думаю, мы увидим с вами результат этих сигналов», — подчеркнул Зеленский.

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