Киев лишил Минск статуса города-побратима

Киевский горсовет принял решение о лишении Минска статуса города-побратима, решение поддержали 75 депутатов.

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничто не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты на украинские города и села и осуществлялось вторжение российский войск», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

При этом, депутаты Киевского горсовета допускает восстановление побратимских связей с Минском «после украинской победы и освобождения беларусского народа от гнета» «авторитарного режима».