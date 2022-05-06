Лукашенко: Зеленскому пора побриться и одеться нормально

Лукашенко в очередной раз заявил, что не считает Зеленского самостоятельной фигурой, которому уже пора побриться и одеться, чтобы вести себя как президент, а не как актер.

"У Владимира Зеленского своего поведения нет, поэтому как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России - у него", - сказал Лукашенко в интервью Associated Press.

"Он не глупый человек, не могу сказать, что он не понимает. Но он не может по вашей (Запада и США – ред.) причине, о чем я говорил, и внутри хватает сил, которые ему просто не дадут сегодня дипломатическим образом установить мир", - утверждает пенсионер, заявив, что Зеленский ведет себя не как президент, а как актер, каким он был до избрания.

"Поведение его? Ну не знаю. Надо ему быть президентом. Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить", - сказал Лукашенко.