Госконтроль РБ уличил крупную сеть магазинов одежды в «налоговой оптимизации»

ДФР Госконтроля РБ совместно с КГБ и налоговыми органами пресек незаконную деятельность по уклонению от уплаты налогов руководителя коммерческой структуры, которому принадлежала крупная сеть магазинов низкого ценового сегмента (всего – более 240 торговых объектов по всей республике).

«Установлено, что организатор противоправной деятельности совместно с пособниками наладили теневой канал поставок низкокачественной текстильной продукции без уплаты соответствующих платежей в бюджет, что позволило им в дальнейшем многократно завысить цену этих товаров в розничной продаже через магазины», - говорится в сообщении ведомства.

Утверждается, что за счет неуплаты налогов и реализации низкокачественной продукции участники создавали недобросовестную конкуренцию отечественным производителям текстильной промышленности. При этом товары низких качества и ценового диапазона выдавались в магазинах за качественную продукцию фабричного производства, тем самым вводя в заблуждение покупателей.

«Для неуплаты налогов участники противоправной деятельности зарегистрировали дополнительно более 140 субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения. Выручка, полученная от деятельности фирмы по розничной торговле в магазинах товарами легкой промышленности искусственно распределялась между обществом и созданными субъектами хозяйствования. В результате неправомерного применения упрощенной системы налогообложения общество не уплатило налоги на общую сумму более 5,6 млн. рублей», - подчеркивается в сообщении.