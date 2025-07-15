Мосбиржа в августе запустит торги фьючерсами на Ethereum

Московская биржа в августе запустит торги двумя видами фьючерсов: один будет привязан к курсу Ethereum, второй — к гособлигациям США. Об этом пишет РБК.

Дериватив на базе эфира будет отслеживать стоимость iShares Ethereum Trust ETF от BlackRock. На момент закрытия торгов на Nasdaq 14 июля его цена составляла $22,84.

«Котировка его (Ethereum-фьючерса) будет равна стоимости одной акции фонда, размер контракта будет чуть меньше, чем IBIT», - отметила управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

На площадке также появится фьючерс с привязкой к акциям фонда iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, который инвестирует в долгосрочные казначейские облигации США со средним сроком погашения 25,9 лет. Это первый подобный инструмент на российском рынке.

Новые фьючерсы будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Мосбиржа 4 июня запустила торги фьючерсами на акции биржевого биткоин-фонда iShares Bitcoin Trust ETF от BlackRock. В том же месяце на площадке появился индекс на первую по капитализации криптовалюту.