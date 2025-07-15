Moody’s повысило прогноз по рейтингу Кыргызстана до позитивного

Рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Кыргызстана, изменив его с уровня «стабильный» на «позитивный».

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики республики, долгосрочный рейтинг эмитента подтвержден на уровне B3.

Согласно оценке Moody’s, пересмотр прогноза отражает улучшение макроэкономических и фискальных показателей страны, а также повышение потенциальных темпов роста экономики. Это стало возможным благодаря реализации ключевых реформ, диверсификации секторов экономики и активным инвестициям в инфраструктуру.

Особо отмечается снижение уровня государственного долга с 64% ВВП в 2020 году до 37% в 2024 году, что свидетельствует о наличии бюджетного пространства для дальнейшего устойчивого развития.

Moody’s также подчеркнуло важность продолжения структурных преобразований, улучшения качества управления и снижения внешней уязвимости для возможного повышения рейтинга в будущем. Как отмечают аналитики, при эффективном управлении это может привести к повышению суверенного кредитного рейтинга.

Визит аналитиков международного рейтингового агентства Moody’s в рамках пересмотра суверенного кредитного рейтинга Кыргызстана состоялся с 17 по 19 июня 2025 года.