Рост ВВП Китая во II квартале 2025 года замедлился до 5,2%

Во II квартале 2025 года экономика Китая выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления.

Темпы роста ВВП замедлились с 5,4% в январе-марте.

Повышение ВВП КНР в апреле-июне относительно предыдущих трех месяцев составило 1,1% (при среднем прогнозе в 0,9%). В I квартале показатель увеличился на 1,2% в поквартальном сравнении.

В I полугодии объем экономики вырос на 5,3% в годовом исчислении и составил 66,05 трлн юаней ($9,24 трлн).

Располагаемые доходы населения Китая в расчете на душу населения в январе-июне повысились на 5,3% - до 21,84 тыс. юаней.

Власти Китая планируют по итогам 2025 года рост экономики страны на уровне 5%.