В Могилевской области производителя стройматериалов оштрафовали на более 500 тыс. рублей за завышение цен. Об этом сообщает Комитет госконтроля Беларуси.

Утверждается, что предприятие систематически повышало отпускные цены на производимую продукцию без согласования с облисполкомом, а также завышало предельный норматив рентабельности при расчете отпускных цен на продукцию.

«На протяжении более двух лет предприятие повышало цены на продукцию сверх установленного законодательством уровня. Стоимость реализованной по завышенным ценам продукции превысила 8 млн. рублей. По результатам проверки Комитета госконтроля Могилевской области предприятие оштрафовано на сумму более 500 тыс. рублей», - сообщает КГК Беларуси, не раскрывая названия компании.