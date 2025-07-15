Рост экономики Казахстана в январе-июне 2025 года составил 6,2%

Рост экономики Казахстана по итогам первого полугодия составил 6,2%, ускорившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с первыми пятью месяцами. Об этом заявил министр национальной экономики страны Серик Жумангарин на заседании правительства.

"По итогам шести месяцев 2025 года рост экономики Казахстана достиг показателя в 6,2%. Это выше темпов за аналогичный период прошлого года и самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет", - сказал чиновник.

Рост в реальном секторе составил 8%, производство услуг выросло на 5,2%.

"Основные драйверы – транспорт и строительство. Оживилась торговля и продолжается рост горнодобывающей промышленности, сектора обработки – на 5,5%, сельского хозяйства – на 3,7%", - отметил Жумангарин.

По его словам, в этом году услуги транспорта и торговли выросли во многом благодаря увеличению объемов перевозки зерна. Экспорт зерна нового урожая вырос на 35,2% и достиг 11,8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте, в том числе экспорт зерна 9 млн тонн – это максимум за последние 13 лет.

"Основными направлениями экспорта стали Узбекистан, Таджикистан, Иран, Азербайджан", - отметил министр.