Последнее обновление: 15.07.2025 13:21

В Беларуси определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за июнь

Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 74 от 2 июля 2025 г. определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ за июнь.

Документом определены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ, в том числе эксплуатации машин и механизмов (средний по стране - 101.1261); строительных материалов, изделий и конструкций (средний по стране - 100.3079). Они рассчитаны за июнь 2025 года к июню 2024 года.

Кроме того, установлены статистические индексы стоимости строительно-монтажных работ для приведения организациями объемов подрядных работ в сопоставимые условия, указанные за июнь 2025 года к июню 2024 года. Средний индекс по стране составил 115.8886.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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