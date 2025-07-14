Инвестиции ЕС в Армению могут достичь €2,5 млрд в рамках стратегии Global Gateway. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомисси Урсулы фон дер Ляйен.

«ЕС подтвердил свою твердую приверженность поддержке устойчивости и долгосрочного развития Армении посредством существенной финансовой и технической помощи», - говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба армянского правительства.

В документе отмечается, что план ЕС по повышению устойчивости и росту в размере €270 млн, объявленный в апреле 2024 года, увеличил финансирование ЕС Армении на 50%.

«Выделив €200 млн в виде грантовой помощи и €70 млн в виде грантового финансирования для привлечения инвестиций, ЕС продолжает поддерживать программу социально-экономических реформ Армении, более тесное секторальное сотрудничество и инвестиции в энергетику, транспорт и частный сектор», - говорится в совместном пресс-релизе.

Евросоюз также рассматривает возможности включения Армении в региональные и экономические инициативы союза в рамках Черноморской стратегии и приветствует начало консультаций с Арменией по вопросам безопасности и обороны.