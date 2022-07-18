Совет ЕС согласовал седьмой пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского Союза в понедельник согласовали новый санкционный пакет против России.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новый санкционный пакет в основном касается уточнений предыдущих санкционных ограничений против России. Глава венгерского МИД особо подчеркнул, что там нет санкций против энергосектора России – к примеру, в отношении "Газпромбанка".

"Мы очень четко отметили: если в санкционный список будет включен "Газпромбанк", Венгрия не сможет поддержать это, поэтому предложенные санкции, которая уже поступила к нам, не касаются "Газпромбанка", поскольку нет ограничений по транспортировке энергоносителей", – добавил Сийярто, которого цитирует Origo.

Кроме того, он подтвердил включение эмбарго на золото из России и усиление регулирования торговли товарами так называемого двойного назначения, дальнейших ограничений в сфере государственных закупок и финансовых услуг.

В санкционный список также будут добавлены 48 физических и девять юридических лиц – в их числе заместитель премьер-министра России, руководители федеральных субъектов РФ и топменеджмент "Сбербанка".