Последнее обновление: 09.03.2022 16:08

Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов и чиновников

Евросоюз принял новый пакет мер в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Так, ЕС вводит санкции против 14 крупных бизнесменов и членов их семей, а также 146 членов Совета Федерации РФ, говорится в заявлении Еврокомиссии.

Уточняется, что под санкции попали бизнесмены, «участвующие в ключевых секторах экономики и обеспечивающие значительные поступления для РФ». Списки фигурантов пока не опубликованы, однако известно, что в них войдут предприниматели в сфере металлургии, сельского хозяйства, фармацевтики, телекоммуникации, цифрового сектора.

Кроме того, санкции ЕС затронут сенаторов Совфеда, утвердивших договоры о взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Сообщается, что в общей сложности персональные санкции теперь затрагивают 862 физлица и 53 организации. Санкции подразумевают ограничение поездок в Европейский Союз и заморозку всех активов на территории ЕС.

Кроме того, новый пакет мер предполагают ограничения для России на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи: российский морской регистр судоходства будет добавлен в перечень госпредприятий, на которые распространяются финансовые ограничения, а для экспорта оборудования для безопасности морского судоходства будет действовать требование о предварительном оповещении.

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