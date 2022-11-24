Последнее обновление: 24.11.2022 14:47

ЕС готовит девятый пакет санкций по "болезненным местам" РФ

Европейский союз ведет работу над девятым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить по России там, где ей больно, чтобы еще больше притупить ее способность вести войну с Украиной, и я могу сегодня объявить, что мы полным ходом работаем над 9-м пакетом санкций", - сказала фон дер Ляйен, которую цитирует The Guardian.

Она также выразила уверенность относительно скорого утверждения глобального ограничения цены на российскую нефть с G7 и другими партнерами.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит Путина в его незаконной варварской войне", - сказала она.

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