Последнее обновление: 15.07.2022 13:06

Седьмой пакет санкций ЕС будет распространен на экспорт российского золота

Очередной пакет санкций ЕС в отношении РФ будет распространяться на экспорт российского золота.

"Как только мы достигнем соглашения (по новому санкционному пакету) на уровне государств-членов, мы его опубликуем", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, сообщает The Telegraph.

Шефчович сказал, что в ЕС рассмотрят, "как мы могли бы ввести режим санкций в отношении золота, которое является важным товаром для экспорта из России".

Издание отмечает, что этот шаг последует за запретом на экспорт золота из России, согласованным государствами G7 в конце июня.

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