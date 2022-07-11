Последнее обновление: 11.07.2022 16:52

В Еврокомиссии назвали «очень серьезной» ситуацию с остановкой поставок газа по «Северному потоку»

Ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» «очень серьезна», заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Он выразил надежду, что после технических работ поставки сырья возобновятся. Сегодня утром, 11 июля, «Газпром» остановил прокачку газа по газопроводу «Северный поток» из-за ремонта.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок. Возврат Канадой турбины не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа»,— сказал господин Макфи, которого цитирует ТАСС.

Представитель Еврокомиссии также считает, что решение Канады вернуть турбину Siemens, которая находилась в стране на техническом обслуживании, не нарушает санкций ЕС, «поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа».

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