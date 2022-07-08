Последнее обновление: 08.07.2022 10:51

Министр иностранных дел России досрочно покинет саммит G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинет саммит G20, который проходит на Бали.

"Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во время саммита Лавров обвинил Запад в том, что он сам не дает Украине перейти к мирному урегулированию, ожидая от нее победы над Россией на поле боя.

По мнению Лаврова, это тупиковый подход, который не только не приближает окончание конфликта, но и тормозит решение многих глобальных экономических проблем.

В рамках саммита главы МИД "большой двадцатки" отказались делать традиционную групповую фотографию с Лавровым.



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