G20 не осилила заявление с осуждением агрессии России в Украине

В Индонезии завершилась двухдневная встреча министров финансов и глав центробанков, на которой обсуждались, кроме прочего, возможные санкции против России.

Однако именно из-за «неоднозначного» отношения к российской войне по итогам встречи министры не сделали даже совместного заявления, сообщила в субботу глава американского казначейства Джанет Йеллен, передает BBC.

"Это сложное время, потому что Россия - часть "двадцатки", и она не согласна с тем, как мы смотрим на войну", - сказала Йеллен.

По ее словам, впрочем, все страны "двадцатки" согласны, что необходимо принять меры, чтобы не допустить мирового продовольственного кризиса.

По словам аналитиков, неспособность участников саммита согласовать единый текст заявления по его итогам иллюстрирует слабость некогда могущественной экономической группы.

"Мировая экономика в настоящий момент пребывает в состоянии потери управления - G20 парализована путинской войной, а G7 неспособна выступить лидером во благо мирового сообщества", - приводит Reuters мнение главы Центра политики глобального развития Бостонского университета Кевина Галлахера.