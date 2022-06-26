Арестович предупредил, что ждет армию Беларуси в Украине

Беларуские военнослужащие столкнутся с ожесточенным сопротивлением украинцев в случае наступления на Украину.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает УНИАН.

Он сказал, что не сомневается в профессионализме и мужестве беларуских военных, однако убежден, что у них нет боевого опыта и мотивации в этой войне.

"Украинские вооруженные силы сделают их в течение трех суток. Всех, кто там попытается наступать. Просто в ноль. Они это понимают. Если на нас пойдут беларусы, то что будет с украинскими солдатами? Они будут в бешенстве. Потому что все-таки не выдержали и нанесли предательский удар. Но и отработка будет соответствующая, никто никого не будет жалеть", - заявил Арестович.

"Беларусы еще не успеют боевой опыт получить, как уже все будет кончено. Их будут убивать все - от армии до крестьян. Парадокс будет в том, что убивать будут с большей злобой, чем россиян. Потому что насчет российской армии ни у кого никаких сомнений не было, а беларусы - как бы братья, как бы близкие. И когда они предали - это уже чересчур", - отметил он.