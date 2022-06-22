Беларусь размещает в приграничных с Украиной районах муляжи танков

Подразделения вооруженных сил Беларуси размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков, заявил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в среду.

«По-прежнему определенные подразделения белорусской армии в составе до семи батальонов продолжают выполнять задачи так называемого усиления украинско-белорусской границы», - сообщил Мотузяник.

По его словам, речь идет о Брестской и Гомельской областях, передает УНН.

Основные усилия белорусские военные там сосредоточили на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, а также охране участка государственной границы. Причем начали привлекать туда военнослужащих срочной службы, отметил спикер МОУ.

«С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия, подразделения вооруженных сил РБ размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков», - сказал он.

Он добавил, что угроза нанесения с территории Беларуси ракетных ударов по территории Украины пока все еще сохраняется.