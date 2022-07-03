В мире Лукашенко Украина 3 дня назад нанесла ракетный удар по Беларуси

Лукашенко, выступая на торжественной сходке по случаю Дня независимости (Дня освобождения Минска от фашистских захватчиков), заявил, что 3 дня назад или «чуть больше» Украина нанесла ракетный удар по Беларуси.

«Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены вооруженными силами Украины. Что это такое?», - заявил Лукашенко, увязав эту якобы атаку с утверждениями, что Беларусь якобы участвует в войне против Украины.

«Ни один солдат, я вас клятвенно заверяю, ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет. Я всегда был честен. Может быть, и зря. Вы помните, когда они захватили больше 70 человек наших дальнобойщиков – водителей…», - перешел он как известной истории.

«… В итоге хочу сказать тем, кто переживает, будет Лукашенко воевать там или нет: "Послушайте, мы будем воевать, еще раз повторяю, только в одном случае - если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнитесь на нашу землю, если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как президент скажу: не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения. Если вы не образумитесь, я тоже хочу вам предварительно сказать, чтобы не ахали потом и не охали», - предупредил Лукашенко.

Далее, он по сути прямым текстом сказал, что готов использовать подобные истории о «трехдневных ракетных ударах» для «ответного» реального ракетного удара по территории Украины.

«Но хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: "Чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах. Со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду! Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России - я к этому давно готовился, помните, я вам все время говорил - "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно", - заявил Лукашенко.

«Но я не хочу, чтобы завтра, услышав то, что я сказал сегодня, все заявили, что Лукашенко там что-то опять "ляпает, бряцает оружием". Не ляпаю и не бряцаю. Я сказал, а они пускай думают. Это мои полномочия. Это мои функции как президента - защищать свою землю. И мы ни в коем случае никого не пугаем, мы не хотим никакие "сувалкские коридоры" пробивать. Мы этого не хотим. Не надо нас шантажировать. Вы нас не трогайте, и мы вас не тронем. Если поляки хотят повоевать - пожалуйста, в Украину. Идите, попробуйте против России воевать»…