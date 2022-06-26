Россия впервые применила бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине из Беларуси

Ночью 25 июня Российская Федерация впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22М3 для ударов по Украине с территории Беларуси.

Об этом субботу сообщило Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, передает УНИАН.

"Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3. А также возобновил применение оперативно-тактических комплексов "Искандер" из этой страны. Крылатые ракеты "Калибр" морского базирования в основном были направлены по целям на западе Украины", - говорится в сообщении.

На северном направлении с самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования с оперативно-тактических комплексов – "Искандер" и "Точка-У".

В Командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что ракеты Х-22," Оникс", "Искандер" являются чрезвычайно сложными целями для украинских комплексов ПВО. Скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории. Их поражение является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО.

Часть ракет была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.