Последнее обновление: 22.06.2022 09:55

Украина разорвала соглашения с Беларусью в сфере архивного дела

Государственная архивная служба Украины денонсировала соглашения о сотрудничестве с Беларусью.

Как сообщила во вторник пресс-служба украинского ведомства, прекращены соглашение о сотрудничестве между Главным архивным управлением при кабинете министров Украины и Главным архивным управлением при Совете министров Республики Беларусь от 22 апреля 1992 года, а также протокол о совместных проектах Государственного комитета архивов Украины и департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси, заключенный 18 сентября 2008 года.

"Перспективы налаживания какого-либо двустороннего сотрудничества с белорусской стороной в области архивного дела отсутствуют. Действие этих документов приостановлено", - говорится в сообщении на сайте Государственной архивной службы Украины.

Уточняется, что денонсация соглашений была инициирована украинской стороной в начале апреля. Украинская архивная служба призвала западных партнеров так же разорвать соглашения с Белоруссией в сфере архивного дела.

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