В мире число заражений коронавирусом превысило 544,11 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 544111945 (+491126 сутки) по данным Worldometer на 9:36 19 июня 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6340422 (+1035) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 18440097 (-118907) человек, из них 36081 (-28) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 519331426 (+609467) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 87981568 (+12749) случаями заражения, Индия – 43296692 (+12899), Бразилия – 31693502 (+20127), Франция – 30079458 (-) и Германия – 27204478 (+80019). Беларусь – на 65 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Германия – 80019, Тайвань – 53694, Италия – 34971, Австралия – 26927, Северная Корея – 20370. Беларусь (-) – на 110 (+13) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1038289, Бразилия – 669062, Индия – 524855, Россия – 380401 и Мексика – 325359. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Тайвань – 181, Бразилия – 94, Россия –68, Австралия – 64, Италия – 45. Беларусь – на 87 (+6) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.