Минобороны Украины: Российские военные присутствуют в 10 населенных пунктах Беларуси

Российские войска по-прежнему дислоцируются примерно в 10 населенных пунктах Беларуси, также сохраняется угроза нанесения ракетных ударов Искандерами с территории Беларуси, сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузяник.

«Что касается российских войск, сразу скажу: они там есть… Около десяти населенных пунктов, где военнослужащие армии России есть. Кроме того, мы знаем об оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер», которые также развернуты на территории Беларуси, и это несет угрозу продолжения нанесения ракетных ударов по нашей территории», – сказал Мотузяник.

Он также сообщил, что, по данным Минобороны Украины, границу со стороны Беларуси прикрывают семь батальонов ВС РБ.

«В последние несколько недель вооруженные силы Беларуси в составе до семи батальонов пытаются «прикрывать» участок беларусско-украинской границы», — сказал пресс-секретарь.

Он назвал эти действия демонстративными, потому что «возможное нападение Украины на территорию Беларуси звучит еще смешнее, чем возможное нападение на территорию России».

Минобороны Беларуси позже проинформировало, что белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков госграницы.

«Совместно с пограничниками, сотрудниками МВД, военнослужащими внутренних войск, на южном направлении службу несут подразделения сил специальных операций нашей страны», - говорится в сообщении.