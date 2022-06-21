Лукашенко о возвращении «беглых»: Я не против - кто в тюрьму, кто куда

Лукашенко в очередной раз заявил, что большинство уехавших из страны оппозиционеров хотят вернуться в Беларусь, поскольку не смогут прижиться на Западе.

"Побежали за границу, а сегодня 95%, они уже пишут открыто, хотят назад вернуться: "Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу". 95% вернулись бы. Я не против: кто в тюрьму, кто куда - кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь", - заявил Лукашенко во время стендапа для работников агрокомбината "Юбилейный" Оршанского района.

По его словам, многие страны, куда уезжали беглые из Беларуси, позже стали принимать беженцев из Украины, но впоследствии, столкнувшись с проблемами из-за сильной миграции, начали сокращать оказание помощи переселенцам из других государств.

"Наши там уже на подхвате, все хотят домой", - утверждает Лукашенко.-