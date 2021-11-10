Макей назвал бесплодной затеей предложенную Австрией конференцию по Беларуси

Анонсированная Австрией конференция по Беларуси является бесплодной и бессмысленной затеей, заявил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Конференция в том виде, как ее задумали организаторы, я так понимаю, она проводится по инициативе руководства Австрии, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней не будет принимать участие. Пусть они проведут это мероприятие для галочки, в который раз обсуждая с известными беглыми оппонентами перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни малейших ни сил, ни способностей", - сказал Макей (цитата БелТА).

"По инициативе представителей австрийской стороны и лично господина Шалленберга мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом. Они настойчиво упрашивали представителей белорусских властей принять участие в этой конференции. Считаю, что это с учетом замысла, изложенного нам, абсолютно пустая и бессмысленная затея. Речь идет о неком восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь - это страна, лежащая в руинах, где полностью разрушена экономика. Ситуация сегодня выглядит совершенно иначе: несмотря на санкции, экономика развивается, валовой внутренний продукт растет», - объяснил глава ИД РБ позицию режима.

По его мнению, в Евросоюзе все же "присутствуют здравые голоса, призывающие к тому, чтобы задуматься над вопросом: работают ли санкции в отношении Беларуси, помогают ли разрешить эту ситуацию или нет".