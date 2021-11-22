Лукашенко ответил Путину о возможности переговоров с оппозицией

Лукашенко отреагировал на заявление Путина о необходимости диалога между властями и оппозицией в Беларуси, предложив президенту РФ начать переговоры с Навальным.

"Слушайте, Владимир Путин не знаю кому, вам советовал, еще кому-то советовал. Мне он ничего не советовал. Я с ним разговаривал сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", - заявил Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу.

"Я могу параллель провести — вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры", - добавил пенсионер.

На вопрос, хотел бы он, чтобы Путин сел за стол переговоров с Навальным, Лукашенко заявил, что в такие «хотелки» не играет.

"Это его проблемы. Я в такие хотелки не играю. Для меня, если вы хотите мою точку зрения знать, Навальный — это продажный человек. И Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров. Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России, понимаете ?", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что не будет вести диалог с беглыми «предателями».

«Вот с этими – это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем», – заявил Лукашенко