Режим Лукашенко приговорил Тихановскую к 15 годам, Латушко – к 18 (Обновлено)

Белорусские власти приговорили Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы, Павла Латушко - к 18 годам.

Тихановская, по решению Минского городского суда, должна отбывать наказание в колонии общего режима.

Все обвиняемые по «делу» признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату государственной власти, к введению санкций, а также в разжигании социальной вражды и розни.

«Сегодня заочный «суд» вынес мне так называемый срок 15 лет лишения свободы. Я думаю не о том, что они хотели сказать мне своим "приговором ". С ним или без него, я и демократические силы делали и будем делать все возможное, чтобы освободить наших политзаключенных и привести нашу страну к демократическим преобразованиям», - прокомментировала приговор Тихановская.

«Сегодня я думаю о тех, кому режим дал реальные, а не заочные сроки. 5, 16 или 22 года... И я хочу думать о режимных чиновниках режима, судьях, прокурорах. Те, кто исполняет эти преступления. Пусть они лучше подумают о себе сами: ведь Лукашенко не будет их защищать в настоящем, независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество сведений. Он спасет только себя и свое ближайшее окружение. Так если смысл подставлять самих себя ради защиты того, кто и так обречен на провал?», - заключила Тихановская.