Последнее обновление: 17.03.2023 10:44

Главред «Народной воли» призвал Лукашенко к амнистии и переговорам

Главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич призвал режим Лукашенко объявить амнистию и сесть за стол переговоров.

«Объявить политическую амнистию, освободить всех тех, кто был брошен за решетку из-за несогласия с режимом, кто осмелился открыто выступить против беззакония, в защиту прав человека. Как только ворота тюрьмы откроются для тысяч таких людей, вся оппозиция обратится к международным организациям с инициативой снять все санкции с Беларуси. Считаю, что это одновременно станет главной предпосылкой диалога по национальному примирению», - говорится открытом в открытом письме Середича.

Согласно предлагаемому Середичем сценарию, переговоры режима Лукашенко с оппонентами «должны состояться до следующих парламентских и местных выборов, в которых при желании смогут принять участие все освобожденные по политической амнистии».

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