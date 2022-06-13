Судно с 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыло в порт Испании

Судно с 18 000 тонн украинской кукурузы прибыло в понедельник в порт Ла-Корунья на северо-западе Испании, используя "новый морской маршрут", призванный обойти блокаду Россией портов Украины на Черном море.

Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании по "новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны", сообщили производители кормов для животных Agafac, передает УНН со ссылкой на CNN.

В заявлении Agafac говорится, что "небольшое количество кукурузы выехало из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию" и что прибывшая в Испанию кукуруза была загружена на корабль в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.

Alppila – грузовое судно под финским флагом, которое находилось в Świnoujście в конце мая, затем сделало остановки в двух немецких портах, а в понедельник прибыло в порт Ла-Корунья.