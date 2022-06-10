Спецдокладчики ООН обратились к властям Беларуси из-за смертной казни

Спецдокладчики по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, по ситуации с правами человека в Беларуси Комитета по правам человека ООН направили обращение к правительству Беларуси.

В нем они выразили озабоченность внесением поправок в Уголовный Кодекс Беларуси, которые вводят применение смертной казни за приготовление и покушение на преступления, относящиеся к терроризму.

Спецдокладчики выразили обеспокоенность процессом принятия этих поправок, отметив отсутствие прозрачности и гражданского диалога, как и надлежащих сроков для консультаций с экспертами и гражданским обществом.

В сообщении Специальные докладчики напомнили правительству об обязательствах Беларуси по Международному пакту о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток. В особенности, Спецдокладчики подчеркнули несоответствие принимаемых поправок статье 6 МПГПП, которая предусматривает, что смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления, связанные с умышленным лишением жизни. Спецдокладчики выразили озабоченность широкой и расплывчатой формулировки статьи 289 УК (“Акт терроризма”), которая потенциально может охватывать такие действия, как выражение несогласия и защита прав человека, а также по поводу вынесения смертных приговоров задним числом в нарушение принципа nulla poena sine lege (нет наказания без закона) в отношении лиц, внесённых в «террористический список»: журналисты, правозащитники, политические оппоненты и другие.

Спецдокладчики напомнили, что преступления, наказуемые смертной казнью, как и любые другие преступления, должны быть четко определены в законе в соответствии с принципом правовой определенности.

В сообщении также подчёркивается, что расширение сферы применения смертной казни «противоречит духу и цели статьи 6 МПГПП».

По мнению Спецдокладчиков, поправки могут привести к «необратимому ущербу и вопиющим нарушениям права на жизнь».

Спецдокладчики также напомнили, что процедура применения смертной казни в Беларуси (секретность, окружающая дату казни, а также отказ передать тело казненного для захоронения) равносильна бесчеловечному обращению с семьей в нарушение статьи 7 МПГПП и статьи 16 КПП.

Спецдокладчики призвали власти Беларусь приостановить действие поправок, открыть общественное пространство для обсуждения их содержания с гражданским обществом и экспертами по этому вопросу и выделить дополнительное время для законодательного и общественного рассмотрения, чтобы обеспечить соответствие предлагаемых поправок международным нормам в области прав человека и стандартам.

Кроме того, спецдокладчики предложили техническую помощь для поддержки процесса приведения законодательства в соответствие с международными стандартами в области прав человека и участие в конструктивном диалоге с правительством. Они запросили дополнительную информацию и разъяснение, касающиеся соответствия поправок международным стандартам. Также они призвали к незамедлительному введению моратория на смертную казнь и ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.