В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

В Беларуси вынесен первый в 2021 году смертный приговор, сообщил в пятницу, 15 января, правозащитный центр "Весна".

"Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке вынес приговор трем мужчинам по обвинению в убийстве пенсионеров и попытке убийства 85-летней женщины", - говорится в публикации.

Одного из них, местного жителя Виталия С., приговорили к смертной казни, подельникам дали 22 года и 18 лет колонии строго режима.

По данным следствия, в январе 2019 года 30-летний С. и его подельники совершили два жестоких убийства: они пробирались к пожилым людям в дома, душили их, выносили деньги и поджигали постройки. Следствие выяснило, что на момент поджога 79-летний и 94-летний пенсионеры еще были живы. Их смерть наступила в результате отравления угарным газом. Кроме того, С. уже один напал на 85-летнюю женщину, избил и грозился убить, но она выжила. Сами фигуранты рассказали, что единственным мотивом преступлений было желание найти деньги на алкоголь, передает DW.

Приговор обвиняемым был вынесен уже в марте 2020 года. Однако коллегия Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу приговоренного к смертной казни и направила дело на новое рассмотрение.

Беларусь остается единственной страной в Европе, где сохраняется смертная казнь, применяемая как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.