В Беларуси будет введена смертная казнь за покушение на совершение акта терроризма

Нижняя палата парламента сразу в двух чтениях приняла поправки в Уголовный кодекс РБ, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение акта терроризма.

«Проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью. Законопроектом предлагается внесение изменений в Уголовный кодекс, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма», - говорится в обосновании к законопроекту.

Власти оправдывают столь жесткие поправки в УК действиями «рельсовых партизан».

«Пытаясь раскачать ситуацию в Беларуси, спровоцировать внутригосударственную нестабильность и конфликты, деструктивные силы продолжают террористическую, экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Не останавливаясь ни перед чем, предпринимаются действия по выводу из строя железнодорожного оборудования и путей, объектов стратегического значения, поджогу жилых домов, подрыву автотранспорта в местах массового отдыха и скопления людей. Это требует жестких и эффективных мер по предотвращению терроризма и борьбе с ним во всех его формах и проявлениях. Никакого оправдания поступкам террористов быть не может», - заявил спикер нижней палаты парламента В.Андрейченко.