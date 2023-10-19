В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

Минский областной суд приговорил к смертной казни Александра Таратуту за убийство своего трехлетнего сына.

Анастасия Таратута, жена Александра и мать погибшего мальчика, приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это максимальный срок для женщин, который назначается в Беларуси. Кроме того, ей предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма, сообщают официальные СМИ.

В отношении должностных лиц, причастных к гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производства.

Убийство было совершено в январе 2023 года в Слуцке. Следствие установило, что родители не менее 14 раз ударили ребенка в присутствии двух своих других детей. Когда ребенок был мертв, они вызвали скорую помощь.