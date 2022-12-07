В Беларуси введут смертную казнь за измену родине

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в УК РБ, предусматривающие «принятие мер упреждающего характера за совершение преступлений экстремистской (террористической) направленности».

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству проектом Закона предлагается внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. В этой связи приводятся в соответствие также статьи 58 и 59 УК», - говорится в комментарии нижней палаты.

Проект вносит изменение в статью 360 УК — целью совершения преступления вместо нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности становится причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности. Также статья 360 УК дополняется примечанием, допускающим освобождение лица от уголовной ответственности за приготовительные действия к диверсии в случае ее предотвращения.

В диспозицию статьи 369-1 УК вносится дополнение в целях установления ответственности за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Республики Беларусь.

«Введение такой правовой нормы будет являться действенной превентивной мерой распространению заведомо ложной несоответствующей действительности информации о белорусской армии и других «силовых структурах», - сказано в комментарии.

Проектом предлагается установить размер штрафа за антигосударственные преступления в пределах от пятисот до пятидесяти тысяч базовых величин, а также ввести в отдельные санкции норм Особенной части УК, предусматривающих ответственность за совершение указанных преступлений, дополнительное наказание в виде штрафа в целях лишения материальных активов лиц, совершивших названные преступления.

Проектом Закона УК дополняется статьей 289-1 «Пропаганда терроризма», при этом «в качестве объекта уголовно-правовой охраны предлагаемой статьи выступает общественная безопасность, то есть состояние общественных отношений, которое обеспечивает надлежащий уровень качества функционирования государственных и общественных структур, защищенности отдельно взятого человека, всего общества в целом».

«Актуальность включения в УК соответствующей нормы также обусловлена многонациональностью и поликонфессиональностью белорусского общества, которые могут быть использованы внешними деструктивными силами во вред национальной безопасности Республики Беларусь. Дополнение УК статьей 289-1 значительно усилит превентивный потенциал УК, поскольку установление уголовной ответственности за пропаганду терроризма будет способствовать предотвращению распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущению признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения», - отмечается в комментарии.

С целью установления уголовной ответственности за нарушение требований по защите государственных секретов также предлагается дополнить УК статьей 375-2 «Нарушение требований по защите государственных секретов».

«Изменения в часть 4 статьи 108 УПК, предлагаемые проектом Закона, предусматривают возможность задерживать лиц по статьям 356 — 358-1 УК на срок до 10 суток, а обвинение предъявлять в срок до 20 суток с момента задержания. Это вызвано тем, что зачастую по этим составам преступлений помимо процессуального закрепления доказательств на начальной стадии активно проводятся оперативно-следственные комбинации, на проведение которых 72 часов задержания бывает недостаточно», - сказано в комментарии.

В целях обеспечения системности УК применительно к установлению оснований для освобождения от уголовной ответственности статья 125 УК дополняется соответствующим примечанием об освобождении от уголовной ответственности лица, участвовавшего в приготовлении к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, если оно своевременным предупреждением государственных органов или иным образом оказало содействие в предотвращении указанного преступления.

Также проектом Закона вносятся изменения в часть 2 статьи 182 УПК, касающиеся подследственности органов государственной безопасности.