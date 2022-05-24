Спикер Сейма Литвы: Режим в Минске продолжает идти по пути укрепления диктатуры

Минский режим продолжает идти по пути укрепления своей диктатуры, заявила спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Об этом она сказала через год после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в результате чего были задержаны блогер Роман Протасевич его подруга София Сапега.

Гражданка России, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая этого года была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

"Беларусь (...) все эти годы продолжала идти по пути укрепления диктатуры Лукашенко", - заявила политик в Сейме во вторник, передает BNS.

По ее словам, Литва постоянно следит за ситуацией в соседней стране и поддерживает белорусов, "испытывающих иго диктатора".

Сообщается, что по случаю годовщины принудительной посадки самолета Ryanair во вторник перед парламентариями выступит Светлана Тихановская.