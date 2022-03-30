Литва включила РФ и Беларусь в список враждебных государств

Литва утвердила список "враждебных государств и территорий", в который вошли Россия, Беларусь, территории Крыма, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, сообщается на сайте литовского правительства.

"Правительство утвердило подготовленный министерством экономики и инноваций список враждебных государств, на основании которого можно будет исключать компании, относящиеся к этим государствам, из тендеров по госзакупкам или расторгать уже заключенные с ними контракты", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

"До сих пор у заказчиков не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок", - заявила приводятся в сообщении слова министра экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

17 марта парламент Литвы в срочном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим такие ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.