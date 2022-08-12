В Беларуси закрывают литовскую школу за "нарушения, угрожающие жизни и здоровью детей"

МЧС Беларуси закрывает Пелясскую среднюю школу, одну из двух литовских школ в Беларуси, из-за ряда нарушений до "устранения замечаний".

Школа финансировалась правительством Литвы.

"Так, не обеспечена безопасная и беспрепятственная эвакуация детей и педагогов из помещения школы в случае чрезвычайной ситуации, не обеспечена надлежащая противодымная защита и защита от распространения огня. Кроме того, проведено перепрофилирование помещений по функциональному назначению. Склады перепрофилированы под учебные классы и мастерские", — рассказала представитель областного управления МЧС Ольга Адиева, которую цитирует Delfi.

По ее словам, выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся и педагогов. На этом основании в адрес руководителя учреждения направлено предложение о приостановлении деятельности школы до устранения выявленных замечаний.

"Все учащиеся, а это 40 детей из Лидского района и 74 из Вороновского, будут переведены для обучения по месту жительства. Каждому из 24 педагогов, из которых 10 — граждане Литвы, будет предложено место работы на территории Вороновщины. Ситуация находится под контролем органов управления образования, органов исполнительной власти, а также профсоюза работников образования и науки. Она будет доведена до логического завершения в части трудоустройства каждого из членов трудового коллектива. Не только педагогов, но и техперсонала", - сказал начальник главного управления образования Руслан Абрамчик.

С закрытием школы в Пелясах, в Беларуси осталась только одна литовская школа — в Рымдюнах. Школа в Пелясах была первой литовоязычной в Беларуси, она открылась в 1992 году, в последний год там училось более 120 детей, в штате — 23 педагога, 11 — граждане Литвы. Это частное учреждение образования, с момента открытия и до сих пор школу финансирует Министерство образования Литвы. В апреле, когда стало известно о прекращении обучения на литовском языке, ведомство пригрозило прекратить выделять средства на школу, если решение не будет отменено.