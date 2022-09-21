Литва запретила трансляцию белорусских и российских телеканалов

Литовский сейм одобрил поправки в Закон об общественной информации, временно запрещающие ретрансляцию и распространение в сети Интернет радиопрограмм, телевизионных программ и (или) отдельных программ созданных, прямо или косвенно принадлежащих, контролируемых или финансируемыми Россией и Беларусью.

За такое решение проголосовали 113 человек, никто не был против, а 4 члена Сейма воздержались, сообщает пресс-служба Сейма.

«Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что нам нужно защищать наше информационное пространство и способность людей противостоять этой силе, этой мягкой силе, которая пронизывает помощь и культурный щит, якобы это область культуры и здесь не нужно ее путать. В этом государстве нет культуры. Это оружие, смертоносное оружие, которое убивает мозг», — призвал к одобрению предложения председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис.

Запрет будет действовать до 1 октября 2024 года.