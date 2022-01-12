Президент Литвы обсудил с Тихановской проблему транзита санкционного калия

Президент Литвы Гитанас Науседа провел рабочую встречу со Светланой Тихановской, в ходе которой обсуждался ряд важных актуальных вопросов текущей повестки дня.

В частности, в ходе встречи был затронут вопрос транзит белорусских калийных удобрений через балтийские страны.

«Тихановская и Науседа договорились продолжить координацию действий в вопросе давления на режим. Они согласились, что важно закрыть лазейки в санкциях и найти способ остановить транзит санкционных продуктов через балтийские страны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что обсуждался 6-й пакет санкций против режима Лукашенко, который «сейчас разрабатывает ЕС».

Тихановская поблагодарила Науседу и правительство Литвы за поддержку беларусских релокантов, независимых медиа, организаций и бизнесов, которые переехали и продолжают работу в Литве.

В ходе встречи обсуждались «совместные мероприятия, приуроченные к году Франциска Скорины – в 2022-ом отмечается 500 лет с начала книгопечатания в ВКЛ».