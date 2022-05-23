Последнее обновление: 23.05.2022 09:36

Совбез Беларуси озабочен тем, что Украина укрепляет госграницу

Белорусские власти с некой озабоченностью наблюдают за тем, как Украина со своей стороны укрепляет границу с Беларусью, пытаясь представить как угрозу расположенную вдоль границы группировку ВС Украины.

"Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - заявил госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович в эфире белорусского ТВ.

По его словам, в настоящий момент группировка Вооруженных сил Украины "на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тыс. человек, на Черниговском - 4,5 тыс. человек, на Киевском - более 5,5 тыс.".

Ранее по теме


<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование