Госпогранкомитет РБ отрицает бегство своих бойцов в Украину

Госпогранкомитет Беларуси опровергает сообщения украинских СМИ о том, что белорусский пограничник пересек границу и ушел в Украину, чтобы защищать украинцев от российских войск.

«…ни один белорусский пограничник границу в Украину не пересекал, все военнослужащие находятся на местах несения службы», - говорится в сообщении ведомства.

«Никакой официальной информации о задержании гражданина Республики Беларусь на территории Украины в адрес Госпогранкомитета не поступало», - также сказано в сообщении.

В Госпогранкомитете напомнили, что 29 июня на белорусско-украинской границе белорусскими пограничниками были выявлены двое неизвестных, которые пытались скрыться в лесном массиве. В результате мероприятий один нарушитель был задержан, а второй, возможно, незаконно пересек границу в Украину.

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что на Волыни пограничный наряд задержал мужчину без документов, который незаконно пересек границу Украины, пробираясь из Беларуси.

"Задержали мужчину без документов. Он сообщил, что является беларуским пограничником и проходит службу в Брестской пограничной группе. Сказал, что на нарушение границы отважился, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора", - рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Беларус также рассказал, что шел не один, но по пути к границе их обнаружили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь госграницу смог только он один.

Сейчас проводится проверка озвученной задержанным информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.