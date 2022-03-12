Минобороны РБ объяснило перемещение войск у границы плановой ротацией

Минобороны РБ объяснило перемещение войск у границы с Украиной плановой ротацией батальонных тактических групп, обеспечивающих, как намедни заявил Лукашенко, тыловое прикрытие вторгшимся на территорию Украины российским войскам.

«В настоящее время … пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях. В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами», - заявил сегодня начальник Генштаба ВС РБ Виктор Гулевич:

Он утверждает, что подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию Государственной границы, «будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности»

«Для доморощенных "военных экспертов" и диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой, а тем более участием белорусских военнослужащих в специальной военной операции на территории Украины», - также заявил Гулевич.

«Родных и близких военнослужащих могу заверить как начальник Генерального штаба, что наши Вооруженные Силы задачи по обеспечению военной безопасности Республики Беларусь выполняют только на своей территории», - подчеркнул начальник Генштаба.