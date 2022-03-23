Последнее обновление: 23.03.2022 18:21

Совбез Беларуси отвергает слухи о масштабной мобилизации

Глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович сегодня 23 марта заявил, что в Беларуси не проводится масштабная мобилизация, а белорусские военные не принимают и не планируют участия в войне против Украины.

"Мы прикрываем нашу южную границу от проникновения в страну диверсионно-разведывательных групп, радикалов и оружия. Что касается тиражируемых фейков о якобы проводимой в нашей стране масштабной мобилизации, то "осведомленные источники", как обычно, немного напутали. В настоящее время начата весенняя призывная кампания на срочную военную службу. Кроме того, в этом году будут призваны на службу в Вооруженные Силы 150 офицеров запаса. Это плановые мероприятия, которые проводятся ежегодно. Никаких чрезвычайных мер здесь нет и быть не может", - заявил Вольфович, которого цитируют государственные СМИ.

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