Последнее обновление: 20.05.2022 15:43

Украина укрепляет границу с Беларусью

Власти Житомирской области укрепят участок украинско-белорусской границы, чтобы не допустить повторного вторжения российских или белорусских войск, сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые размещаются на границе с Беларусью. (...) Они уже довольно неплохо окопались на границе, и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 (февраля). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", – сказал Сухомлин.

По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области привлекут также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было", – добавил мэр.

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