СК Беларуси возбудил уголовное дело против Степана Путило и Яна Рудика

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело ч.1 ст.290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении Степана Путило и Яна Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA.

«Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Центрального аппарата Следственного комитета дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.290-5 Уголовного кодекса Беларуси в отношении С.Путило, Я.Рудика и иных лиц за организацию и руководство деятельностью террористической организации NEXTA», - гговорится в сообщении СК РБ.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста. Вышеуказанные террористы неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам", - также сказано в сообщении.

Отмечается, что «террористы» находились за пределами страны, однако подталкивали людей к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность РБ.

Решением Верховного суда по заявлению Генерального прокурора экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA признано террористической организацией. С 8 апреля 2022 года ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещена.