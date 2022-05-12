Литва и Польша отказались выдать Беларуси Тихановскую и Путило

Власти Литвы отказали Беларуси в выдаче Светланы Тихановской, а власти Польши не выдадут режиму Лукашенко Степана Путило.

Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

"Еще в ноябре 2020 года в Республику Польша направлена просьба о выдаче Путило для осуществления уголовного преследования за разжигание расовой, национальной, религиозной вражды и розни, организацию массовых беспорядков и иные преступления. Официально отказ на нашу просьбу пришел только в феврале 2022 года с формулировкой «оказание правовой помощи может причинить вред суверенитету и безопасности, правам и законным интересам граждан или противоречит основным принципам действующего законодательства», - сообщил Гора.

«Литовской Республикой отказано в выдаче Тихановской, которая обвиняется также в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе - заговор с целью захвата государственной власти», - напомнил Гора.